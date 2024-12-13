«Инфраструктура горнолыжных курортов края не готова к такому наплыву гостей»

Власти Краснодарского края зимой 2024/25 года ожидают приезда 3 млн туристов. При этом только на новогодних праздниках прогнозируется более 500 тыс. гостей. Пиковая загрузка ожидается в Сочи и других городах черноморского побережья, а также в предгорных районах. Прогнозы «Ъ-Кубань» прокомментировал вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Алексан Мкртчян

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«Думаю, на новогодние праздники Кубань примет не менее 800 тыс. туристов. Большая часть отдыхающих на Кубани — жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также на горнолыжных курортах края отдыхают сами кубанцы и жители соседней Ростовской области.

Инфраструктура горнолыжных курортов региона не готова к такому наплыву гостей. Естественно, будут очереди на подъемники и толпы на самих горнолыжных трассах, а вместе с ними — и травмы. По-хорошему нужно ограничить число одновременно находящихся на трассах людей, чтобы избежать травмоопасных ситуаций.

При этом горнолыжный кластер Краснодарского края — на сегодня пока единственный горнолыжный российский курорт, способный конкурировать со многими альпийскими аналогами. При всем моем уважении к другим горнолыжным курортам России.

Большой наплыв туристов и высокий спрос, конечно же, разогревают цены на отдых. Самый дорогой заезд, как правило, приходится на 2 января. На эту дату один из отелей в Красной Поляне, который в прошлом году продавался по 85 тыс. руб. за сутки, в этом году стоит уже 135 тыс. руб. Отели, которые в прошлом году стоили 45 тыс. руб. за сутки, в этом стоят 55–60 тыс. руб. вместе с завтраками. Все очень просто: чем больше людей приезжает отдыхать в Краснодарский край, тем выше стоимость проживания в отелях. И наоборот. Поэтому когда заявляют о росте турпотока, то оборотной стороной медали всегда становится рост цен. По-другому в рыночной экономике не бывает.

Ехать за рубеж сегодня особо и некуда. Тогда как раньше в горнолыжные туры на альпийские курорты на Новый год отправлялись порядка 100–150 тыс. россиян. И эти 150 тысяч, естественно, не перестали кататься. Просто теперь они катаются в России. Наши курорты неожиданно получили дополнительно несколько десятков тысяч горнолыжников».