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В Казани задержали лжецелительницу, похитившую у пенсионерки миллион рублей

В Казани задержали 56-летнюю жительницу Свердловской области, ранее судимую за мошенничество. Она выманила у пенсионерки около миллиона рублей, обещая «снять порчу». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В Казани задержали лжецелительницу, похитившую у пенсионерки миллион рублей

В Казани задержали лжецелительницу, похитившую у пенсионерки миллион рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Казани задержали лжецелительницу, похитившую у пенсионерки миллион рублей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ноябре в полицию обратилась 70-летняя жительница Казани, которая рассказала, что нашла объявление об экстрасенсорных услугах. По телефону женщина представилась целительницей и убедила пенсионерку пройти несколько «сеансов», на которых потребовала золото и перевела на свой счет 400 тыс. руб. После получения денег и драгоценностей она перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.

Полицейские установили, что сразу после совершения преступления подозреваемая покинула город, но через месяц вернулась в Казань. Ее задержали на вокзале Казань-2 и доставили в отдел полиции. На допросе она признала свою вину. Сейчас женщина арестована решением Ново-Савиновского суда и обвиняется по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Следствие проверяет ее возможную причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Казани.

Анар Зейналов

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