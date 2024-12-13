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Около 60 улиц в Сочи могут остаться без света в пятницу

В пятницу, 13 декабря, без электричества могут остаться жители около 60 улиц в Сочи. Изменения связаны с ремонтными работами на электрооборудовании. Ограничения продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

До 19:00 света может не быть на улицах Урицкого, Народная, Полевая, Крамского, Ярославского, Светогорская, Гомельская, Брянская, Мясникова, Днестровская, Ивановская, Тимашевская. С отключениями могут столкнуться жители улиц Земляничная, Дубовая, Буковая, Шоссейная, Полянская, Костромская.

В пятницу электричества может не быть в переулках Тельмана, Ветеринарный, Крутой. Отключения из-за ремонтных работ могут произойти в поселках Джубга, Атарбеково, Дагомыс, Солоники.

Света может не быть в СНТ «Автомобилист», «Строитель-2», «Ромашка». Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские строители передали жителям ДНР свыше 70 восстановленных объектов. Сейчас специалисты Сочи продолжают ремонтировать здания, пострадавшие от обстрелов, в пяти городах новых территорий.

Мария Удовик

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