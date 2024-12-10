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Сочинские строители в ДНР передали жителям 70 восстановленных объектов

В Донецкой Народной Республике строители из Сочи передали жителям более 70 восстановленных объектов. Продолжается ремонт зданий, пострадавших от обстрелов, в пяти городах ДНР, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Восстановительные работы ведутся за счет средств федерального бюджета в рамках инфраструктурного проекта федерального Минстроя. В мэрии отметили, что ранее, 30 сентября, Владимир Путин в формате видеосвязи открыл Центральную школу искусств в Мариуполе, которую сочинские строители привели к современным стандартам, выполнили благоустройство прилегающей территории.

Глава Сочи Андрей Прошунин напомнил, что специалисты сочинского стройкомплекса подключились к работам в республике двумя годами ранее. За это время жителям региона передали 50 восстановленных многоквартирных домов и 23 социальных и ведомственных учреждения. Основные работы ведут в Мариуполе и Макеевке.

Сочинские специалисты продолжают работы на 10 многоквартирных домах и 28 социально значимых и ведомственных объектах в ДНР. Также строят инженерные сети к 49 объектам жилого фонда, ремонтируют фасады 90 многоэтажек. В работах задействованы около 1,2 тыс. жителей Сочи.

Вячеслав Рыжков

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