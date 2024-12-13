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В 2025 году в Ярославле продолжат строительство центра подготовки футболистов

В Ярославле в следующем году начнется второй этап строительства регионального центра РФС «Шинник». Об этом сообщили в правительстве области.

Новое поле

Новое поле

Фото: ФК «Шинник»

Новое поле

Фото: ФК «Шинник»

В рамках второго этапа рядом с Петропавловским парком построят административное здание спорткомплекса с раздевалками, тренажерным залом, медицинским кабинетом. Договоренность о строительстве достигнута с Российским футбольным союзом, на чьи деньги реализуется проект.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июле 2024 года открыли первую очередь центра подготовки футболистов РФС. Было построена два искусственных поля с подогревом и освещением. Комплекс создается на базе центра подготовки юных футболистов клуба «Шинник».

Алла Чижова

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