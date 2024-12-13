Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии планируют запретить продажу энергетиков детям

В Башкирии с осени следующего года планируют запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Соответствующие изменения предложено внести в республиканский закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Башкортостан», добавив в его наименование, преамбулу и текст слова «в том числе энергетических». Также планируется запретить продажу энергетиков в зданиях и сооружениях медицинских учреждений, объектов образования, физкультуры и спорта, детского отдыха и оздоровления.

Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

Инициатором поправок выступил республиканский минторг. Законопроект разработан для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Он должен решить проблему «чрезмерного употребления безалкогольных тонизирующих напитков, что способно повлечь вред для здоровья, в том числе в отношении сердечно-сосудистой системы» несовершеннолетних.

Документ опубликован для публичных консультаций, которые завершатся 18 декабря. В тексте законопроекта указано, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Наталья Балыкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...