В Башкирии планируют запретить продажу энергетиков детям

В Башкирии с осени следующего года планируют запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Соответствующие изменения предложено внести в республиканский закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Башкортостан», добавив в его наименование, преамбулу и текст слова «в том числе энергетических». Также планируется запретить продажу энергетиков в зданиях и сооружениях медицинских учреждений, объектов образования, физкультуры и спорта, детского отдыха и оздоровления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

Инициатором поправок выступил республиканский минторг. Законопроект разработан для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Он должен решить проблему «чрезмерного употребления безалкогольных тонизирующих напитков, что способно повлечь вред для здоровья, в том числе в отношении сердечно-сосудистой системы» несовершеннолетних.

Документ опубликован для публичных консультаций, которые завершатся 18 декабря. В тексте законопроекта указано, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Наталья Балыкова