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В новогодние праздники увеличат количество поездов между Казанью и Москвой

На Горьковской железной дороге в новогодние праздники увеличат количество рейсов дополнительных поездов между Казанью и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В новогодние праздники увеличат количество поездов между Казанью и Москвой

В новогодние праздники увеличат количество поездов между Казанью и Москвой

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В новогодние праздники увеличат количество поездов между Казанью и Москвой

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

  • Поезд №205/206 будет отправляться из Казани с 26 по 30 декабря, со 2 по 9 января, а также 12 января. В обратном направлении отправление запланировано на 27–31 декабря, с 3 по 10 января и 13 января.
  • Поезд №295/296 отправится в Москву с 25 по 30 декабря, со 2 по 8 января, а также 11 января. В обратный путь отправление запланировано на 26–31 декабря, с 3 по 9 и 12 января.
  • Поезд №285/286 будет курсировать из Казани 26, 28 и 29 декабря, а также 2, 4, 5, 7, 8, 10 и 11 января. Из Москвы отправление запланировано на 27, 29, 30 декабря, с 2 по 9 и 12 января.
  • Поезд №2/220 отправится из столицы 31 декабря.

Кроме того, будут курсировать дополнительные поезда между Казанью и Пензой — Адлером (18 рейсов) и Казанью и Санкт-Петербургом (12 рейсов).

Влас Северин

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