74% жителей ижевска собираются провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи

74% ижевчан собираются провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 7% респондентов сообщили, что будут находиться в это время на работе. По данным сервиса SuperJob, 4% отправятся в путешествие по России, а 3% — на дачу или в деревню. В гости планирует сходить лишь 1% участников опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Женщины чаще мужчин отмечали, что проведут праздник в кругу семьи ТИРЕ 82% и 66% соответственно. Мужчины чаще указывали, что будут работать. Среди тех, кто проведет первую ночь 2025 года на служебном посту — инженеры и рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи и младший медицинский персонал, охранники, представители аварийно-спасательных служб.