На трассе Екатеринбург — Тюмень полностью перекрыли движение из-за массового ДТП

В Свердловской области на 75 км дороги Екатеринбург — Тюмень полностью закрыли движение для транспорта из-за массовой аварии при участии пяти автомобилей, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека.

Ранее водителей и пешеходов Свердловской области предупредили в Госавтоинспекции о сильном снегопаде с метелями на территории региона и возможном образовании снежного наката на проезжей части.

Ирина Пичурина