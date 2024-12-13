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На трассе Екатеринбург — Тюмень полностью перекрыли движение из-за массового ДТП

В Свердловской области на 75 км дороги Екатеринбург — Тюмень полностью закрыли движение для транспорта из-за массовой аварии при участии пяти автомобилей, сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека.

Ранее водителей и пешеходов Свердловской области предупредили в Госавтоинспекции о сильном снегопаде с метелями на территории региона и возможном образовании снежного наката на проезжей части.

Ирина Пичурина

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