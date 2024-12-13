Стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке Ростова превысила 131 тысячу рублей

В ноябре средняя стоимость 1 кв. м. жилья на вторичном рынке Ростова увеличилась на тысячу рублей и достигла 131 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики компании «Этажи».

Наибольшей популярностью в последний осенний месяц у ростовчан пользовались квартиры в Советском, октябрьском и Пролетарском районах города, меньше всего горожан интересовало жилье в Северном мкр. и поселке Чкаловском. Самым дорогим районом стал Кировский — медианная цена жилья здесь составила почти 160 тыс. руб. за кв. м. Предложение на рынке вторичной недвижимости в городе сократилось до 4,7 тыс. квартир, половина из которых — однокомнатные.

Дмитрий Ковалевский