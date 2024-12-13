В Ярославской области за год погибли 30 пешеходов

В Ярославской области за 11 месяцев 2024 года произошло 286 аварий с участием пешеходов, в них пострадали 265 человек, 30 погибли. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

В 116 ДТП Госавтоинспекция установила вину самих пешеходов. В таких происшествиях погибли 19 человек, еще 100 — получили ранения.

Госавтоинспекция призвала местных жителей переходить дорогу только по пешеходным дорогам, не забывая о контроле за дорожной обстановкой.

«Перед переходом убедитесь в своей безопасности. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости используйте световозвращающие элементы. При переходе дороги с ребенком, следует крепко держать его за руку»,— сообщают в ГАИ.

Водителей попросили выбирать скорость с учетом погоды и состояния дороги, не совершать резких маневров, а перед пешеходными переходами — заранее снижать скорость.

Алла Чижова