В Уфе больница выплатит матери участника СВО 300 тысяч рублей

Кировский райсуд Уфы постановил взыскать с РКБ имени Куватова 300 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу бывшей пациентки, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, 69-летняя пациентка поступила в больницу в октябре 2023 года с ишемической болезнью сердца. В ходе подготовки к операции истец, повернувшись на бок на операционном столе по просьбе медсестры, упала на пол. В своем иске пострадавшая указывала, что встать после падения она сама не смогла и на зов медсестры собрались люди, некоторые из которых якобы снимали произошедшее на телефон.

В суде истец заявила, что из-за падения она проходила в гипсе два месяца. Все это время она, по ее словам, не могла самостоятельно одеваться, поскольку ее супруг умер, а сын — участник СВО. Свои моральные страдания истец оценила в 3 млн руб.

Представитель ответчика просила в иске отказать, указывая, что падение произошло из-за несоблюдения рекомендаций, а истца экстренно осмотрел дежурный врач-травматолог. Допрошенные в суде сотрудницы больницы опровергли информацию, что раздетую пациентку снимали на камеру телефона, поскольку в операционную приносить их запрещено.

Представитель прокуратуры просила удовлетворить иск частично.

Суд пришел к выводу, что пациентка упала со стола так как осталась «без должного контроля, внимания и поддержки со стороны медицинского персонала».

Уменьшая сумму компенсацию в десять раз, суд исходил из требований разумности и справедливости.

Венера Хисамова