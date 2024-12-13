Дом Тевкелевых в Уфе продается за 18 млн рублей

В Уфе выставлено на продажу двухэтажное нежилое здание, являющееся выявленным объектом культурного наследия Дом Тевкелевых с земельным участком на улице Зайнуллы Расулева, 11/1, следует из сообщения на официальном сайте торгов. Начальная цена здания составляет 18,69 млн руб., шаг аукциона — 934,5 тыс. руб. (5%), размер задатка — 1,87 млн руб. (10%). Аукцион назначен на 15 января.

Здание продается с обременением: новый владелец должен будет выполнять в отношении объекта требования ФЗ «Об объектах культурного наследия».

Двухэтажный кирпичный дом площадью 478,2 кв. м введен в эксплуатацию в 1917 году. Площадь земельного участка составляет 703 кв. м.

Майя Иванова