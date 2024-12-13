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Прокуратура добилась выплаты 750 тыс. рублей фельдшеру в Курганской области

По иску Шадринской межрайонной прокуратуры суд обязал департамент здравоохранения Курганской области предоставить сельскому фельдшеру единовременную компенсационную выплату в 750 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что в 2023 году медработника трудоустроили в фельдшерско-акушерский пункт села Ильтяково. Однако департамент указал, что специалист не проживает в муниципалитете, и отказал в выплате. Фельдшер обратился в надзорный орган. Прокуратура подала иск о признании действий ведомства незаконными и возложении обязанности предоставить положенную выплату в размере 750 тыс. руб. Требования удовлетворены в полном объеме. Ход исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры.

Виталина Ярховска

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