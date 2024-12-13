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В Курганской области на 10% снизилось число зарегистрированных преступлений

За 11 месяцев 2024 года в Курганской области зарегистрировано 11,2 тыс. преступлений. Это на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 26,2% за год, до 1,9 тыс., рецидивистами — на 15,3% (3,9 тыс.), лицами в состоянии опьянения — на 23,8 % (1,7 тыс.).

В Курганской области выросло число совершенных хулиганств на 137,5%. Всего зарегистрировано 19 таких преступлений, грабежей — на 6,2% (86), мошенничеств — на 5,7% (1,7 тыс.). Таже зафиксировано 11 краж транспортных средств (-8,3%), 1,1 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (-12,2%), 21 разбой (-12,5 %), 1,9 тыс. краж (-29,8%), в том числе 117 квартирных (-35,7%).

Установлено 83 факта (-15,3%) нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), в том числе 41 со смертельным исходом (-16,3 %), 343 факта (-18,1%) управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию (264.1 УК РФ).

Виталина Ярховска

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