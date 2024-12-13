По всей Свердловской области в пятницу ожидаются снегопады

В Свердловской области в течение всей пятницы будет идти снег, а на выходных на ее территории значительно похолодает, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, днем и вечером пятницы снегопады в регионе пройдут на холодном фронте, максимальное количество осадков составит до 10-15 мм за сутки, то соответствует приросту снежного покрова до 10-15 см. Температура днем ожидается 0°..-5°, на севере до -8°..-10°. К утру субботы с запада на территорию Свердловской области начнет поступать холодный воздух, в течение дня температура будет понижаться. Пик похолодания придется на воскресенье и на ночь понедельника.

Пятничным днем в Екатеринбурге температура составит -1°..-3°, будет пасмурно, снег, ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью субботы она опустится до -10°, днем поднимется до -8°, в воскресенье ночью похолодает до -16°, днем до -14°.

Начало недели также будет холодным. 16 декабря, в понедельник, ожидается ночью -17°, днем потеплеет до -5°, во вторник ночью будет -7°, днем -4°, в среду — ночью -9°, днем -7°, в четверг — ночью -12°, днем -10°.

Напомним, снег в Свердловской области шел на протяжении всей недели, на конец недели и начало следующей прогнозировалось очень интенсивное, но кратковременное вторжение арктического воздуха с ощутимым похолоданием.

Ирина Пичурина