Тепло задержится на Среднем Урале до конца рабочей недели и пройдут снегопады

В Свердловской области рабочая неделя будет умереренно-теплой с вероятностью снегопадов, во время выходных в регион снова вернется похолодание, передает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В понедельник днем в Свердловской области ожидается -6°..-11°. Благодаря приближению области пониженного атмосферного давления, на территорию Среднего Урала будет поступать воздушная масса с повышенным влагосодержением, в результате чего вернется облачность и заметно потеплеет. Влияние циклона сохранится большую часть недели, при этом снегопады могут идти практически ежедневно, особенно по западу, юго-западу и юго-востоку области, а за неделю снежный покров прибавит в высоте до 5-10 см. В пятницу в регион выйдет южный циклон, который сформируется на холодном фронте в районе Поволжья — на 14-16 декабря очень вероятно интенсивное, но кратковременное вторжение арктического воздуха с ощутимым похолоданием.

Днем понедельника в Екатеринбурге установится температура -7°..-9°, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Во вторник ночью прогнозируется -8°, днем -5°, в среду будет ночью -6°, днем -4°, в четверг ночью до -6°, днем до -2°, в пятницу — ночью -6°, днем -4°. На выходных ожидается похолодание: в субботу — ночью -14°, днем -11°, в воскресенье — ночью -16°, днем -12°.

Ирина Пичурина