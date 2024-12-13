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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 13 декабря

В Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примет участие председатель правительства Михаил Мишустин.

Останкинский суд Москвы проведет заседание по иску актрисы Натальи Бочкаревой к бывшему мужу адвокату Николаю Борисову о взыскании алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей.

В Москве состоится съезд ЛДПР, который будет посвящен 35-летию партии.

В Минске состоится совместное заседание коллегий Следственных комитетов Белоруссии и России.

В Брисбене будет подготовлен полный набор доказательств по делу россиян Киры и Игоря Королевых, обвиняемых в Австралии в шпионаже.

В Киеве запланировано заседание кассационного административного суда в составе Верховного суда по иску депутата Александра Дубинского к Верховной раде с требованием назначить выборы президента страны.

В Турции состоится визит госсекретаря США Энтони Блинкена. В программе визита будут переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Основное внимание будет уделено ситуации в Сирии.

В Китае пройдет визит советника президента Франции по иностранным делам Эмманюэля Бонна.

В Италии запланирован саммит Группы семи (G7) в режиме видеоконференции, посвященный положению в Сирии.

Окружной суд Гааги, как ожидается, вынесет решение по иску правозащитников против государства Нидерланды за «неспособность обеспечить соблюдение Израилем международного права в секторе Газа».

В Варшаве запланирована блокада Вислострады, одной из крупнейших автомагистралей столицы, экоактивистами из организации Ostatnie pokolenie («Последнее поколение»), которые добиваются встречи с премьер-министром для переговоров на климатические темы.

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