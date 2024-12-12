Проект «Южного скоростного периметра» Краснодара оценили в 80 млрд рублей

Реализация проекта «Южный скоростной периметр» в Краснодаре обойдется 80 млрд руб. К работам планируют приступить с 2026 по 2035 год при условии поступления необходимого финансирования, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на вице-мэра краевой столицы Владимира Архипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас завершены общественные обсуждения документации по планировке территории, которая направлена на доработку с учетом поступивших предложений. Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ составляет 500 млн руб, а строительно-монтажных — 80 млрд руб.

Новая трасса соединит улицы Бородинскую и Воронежскую, а также перенаправит транспортные потоки в центр города. По словам Владимира Архипова, мера позволит автомобилистам избежать загруженных участков на восточном направлении, среди которых улицы Мачуги, Ставропольская, Фадеева и Уральская.

Вице-мэр также отметил, что возведение Южного скоростного периметра уменьшит количество пробок на въезде в город более чем на 30%. Кроме того, магистраль сократит время движения транспорта до центральной части Краснодара.

Проект был включен в генеральный план города 2020 года и сохранился в принятом в 2024 году Едином документе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Годом ранее стоимость работ оценивалась в 35,4 млрд руб.

Фил Златов