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В Музее андеграунда открылась выставка Арона Зинштейна

Выставка художника из Санкт-Петербурга Арона Зинштейна «Место встречи изменить нельзя» открылась в Музее андеграунда в Екатеринбурге.

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Открытие выставки Арона Зинштейна «Место встречи изменить нельзя» в Музее андеграунда

Открытие выставки Арона Зинштейна «Место встречи изменить нельзя» в Музее андеграунда

Фото: Анастасия Лесникова

Художник Арон Зинштейн (в центре)

Художник Арон Зинштейн (в центре)

Фото: Анастасия Лесникова

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Открытие выставки Арона Зинштейна «Место встречи изменить нельзя» в Музее андеграунда

Фото: Анастасия Лесникова

Художник Арон Зинштейн (в центре)

Фото: Анастасия Лесникова

Художник работает в ярко выраженной экспрессивной манере, но мгновенная фиксация момента вносит в его работы черты импрессионизма. В своих произведениях господин Зинштейн отмечает сходство с детским рисунком, в них всегда ощущается детская искренность и непосредственность восприятия реального мира.

Арон Зинштейн родился в 1947 году Нижнем Тагиле (Свердловская область). С детства увлекался рисованием в местном дворце культуры. Творческую карьеру начал в родном городе в Уральском училище прикладного искусства. Позже продолжил обучение в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Мухиной на факультете «Интерьер и оборудование». С 1988 года — член Союза художников СССР, с 1994 года — член Санкт-Петербургской Академии современного искусства.

Картины Арона Зинштейна известны не только в России, но и за рубежом. Его работы имеют в своих коллекциях Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург), Приморский государственная картинная галерея (Владивосток), городской музей Гренобля (Франция), Государственный Музей искусств им. Кастеева (Казахстан). Они находятся в частных собраниях России, Казахстана, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, США, Финляндии, Франции, Японии.

«Очень рад, что выставка состоялась, потому что Петербург и Екатеринбург в каком-то понимании близки. Екатеринбург достаточно культурный город с интересной публикой, отсюда очень много талантливых людей»,— поделился Арон Зинштейн.

Выставка «Место встречи изменить нельзя» будет представлена для посетителей Музея андеграунда с 12 декабря по 23 февраля 2025 года.

Анастасия Лесникова

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