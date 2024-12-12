Полиция выясняет обстоятельства драки школьниц в пригороде Краснодара

Полиция Краснодара проводит проверку обстоятельств драки между двумя ученицами шестого класса в поселке Новознаменском. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Об инциденте стало известно из соцсетей. В интернете распространилась видеозапись конфликта двух несовершеннолетних. Как уточнили в ведомстве, кадры сняты 12 декабря в одной из местных школ поселка Новознаменского.

Полиция установила личности школьниц. Полицейские выяснили, что причиной драки стал бытовой конфликт.

По итогам проверки полиция даст правовую оценку действиям подростков. Также будет рассмотрен вопрос о постановке участниц драки на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних.

Фил Златов