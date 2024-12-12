Экс-мэра Сочи перевели в «Кремлевский централ»

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский, находящийся под следствием по делу о присвоении земельных участков, переведен в спецблок следственного изолятора «Матросская тишина», известный как «Кремлевский централ». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на адвоката обвиняемого Ивана Миронова, возглавляющего московскую коллегию адвокатов «Миронов и партнеры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Защитник бывшего главы курорта отметил, что «Кремлевский централ», как и «Лефортово», является учреждением с максимально строгим режимом, где встречи с адвокатами проходят «при негласном контроле со стороны оперативных сотрудников». Также господин Миронов в очередной раз заявил, что дело экс-мэра «носит политический характер при очевидно надуманной фабуле обвинения».

По версии следствия, в 2022-2024 годах Алексей Копайгородский вместе с супругой Яниной организовал схему присвоения двух муниципальных земельных участков. Ущерб бюджету оценивается в 3,749 млн руб. Администрация Сочи также заявила иск на 15,4 млн руб. в качестве упущенной выгоды.

Алексей Копайгородский находится под стражей с 25 сентября 2023 года, его супруга с 13 ноября содержится под домашним арестом. Обоим предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Супруги Копайгородские свою вину не признают.