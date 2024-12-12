Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-мэра Сочи перевели в «Кремлевский централ»

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский, находящийся под следствием по делу о присвоении земельных участков, переведен в спецблок следственного изолятора «Матросская тишина», известный как «Кремлевский централ». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на адвоката обвиняемого Ивана Миронова, возглавляющего московскую коллегию адвокатов «Миронов и партнеры».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Защитник бывшего главы курорта отметил, что «Кремлевский централ», как и «Лефортово», является учреждением с максимально строгим режимом, где встречи с адвокатами проходят «при негласном контроле со стороны оперативных сотрудников». Также господин Миронов в очередной раз заявил, что дело экс-мэра «носит политический характер при очевидно надуманной фабуле обвинения».

По версии следствия, в 2022-2024 годах Алексей Копайгородский вместе с супругой Яниной организовал схему присвоения двух муниципальных земельных участков. Ущерб бюджету оценивается в 3,749 млн руб. Администрация Сочи также заявила иск на 15,4 млн руб. в качестве упущенной выгоды.

Алексей Копайгородский находится под стражей с 25 сентября 2023 года, его супруга с 13 ноября содержится под домашним арестом. Обоим предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Супруги Копайгородские свою вину не признают.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...