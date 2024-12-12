Жителей Краснодара призвали отказаться от поездок в период непогоды

Жителям Краснодара рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте днем 13 декабря из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Предупреждение опубликовано на сайте администрации города.

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По данным синоптиков, в краевой столице ожидаются осадки, снег и гололедица. В связи с изменением климата автомобилистов просят не использовать личные автомобили.

Кроме того, мэрия призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине. Метеорологи прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, а в отдельных районах — до 29 м/с.

Дорожные службы контролируют ситуацию на улицах Краснодара. Для борьбы с последствиями непогоды подготовлена водооткачивающая техника. Муниципальная служба спасения переведена на усиленный режим работы.

Днем ранее в городе ввели штормовое предупреждение из-за гололеда. Угроза образования скользких дорог сохранится 12 и 13 декабря.

Фил Златов