В Краснодаре ввели штормовое предупреждение из-за гололеда

Из-за опасности образования гололеда на дорогах в Краснодаре ввели штормовое предупреждение в период на 12 и 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

12 и 13 декабря в Краснодаре ожидается гололед. Ветер прогнозируют с порывами ветра до 15–25 м/с.

Администрация города призывает в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112. Жителей просят быть осторожными.

Алина Зорина