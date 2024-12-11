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В Краснодаре ввели штормовое предупреждение из-за гололеда

Из-за опасности образования гололеда на дорогах в Краснодаре ввели штормовое предупреждение в период на 12 и 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

12 и 13 декабря в Краснодаре ожидается гололед. Ветер прогнозируют с порывами ветра до 15–25 м/с.

Администрация города призывает в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112. Жителей просят быть осторожными.

Алина Зорина

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