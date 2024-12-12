Часики не тикают

В Краснодарском крае женщин, рожающих после 40 лет, за три года стало на 14% больше. Эксперты связывают это с развитием медицины, изменением стратегии репродуктивного поведения и замедлением психологического взросления. Врачи при этом напоминают, что женская физиология не изменилась, и советуют не откладывать рождение детей «на потом» без серьезных на то оснований.

По словам экспертов, молодые пары все чаще откладывают рождение первенца

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

За последние три года на Кубани число женщин, рожающих после 40 лет, увеличилось на 14%. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в министерстве здравоохранения.

Среди главных причин социологи и медики называют модные тенденции, характерные не только для Краснодарского края, но и для России и мира в целом,— «позднее материнство» постепенно становится нормой.

«Женщины любят наблюдать за жизнью звезд шоу-бизнеса. Актриса Ингеборге Дапкунайте, певица Джанет Джексон, супермодель Наоми Кэмпбелл и другие стали мамами после 50 лет, что как бы подтверждает, что “старости больше нет”, что “40 — это новые 20” и т. п. Все это снимает психологические барьеры и способствует тому, что женщины после 40 лет все чаще решаются на рождение ребенка»,— рассказывает краснодарский психолог, психотерапевт Анна Бондаренко.

Эксперт отмечает и другую общемировую тенденцию — замедление психологического взросления, которое в первую очередь выражается в готовности брать на себя ответственность. «К тому же это еще и очень дорого. Молодые пары все чаще откладывают рождение первенца, так что первые дети появляются ближе к 35, поэтому и вторые — после 40»,— отмечает психотерапевт.

Кроме того, напоминает Анна Бондаренко, увеличивается продолжительность жизни, в связи с чем глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на Конгрессе молодых ученых сказала, что если сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает молодежью людей до 45 лет, то в недалеком будущем верхняя граница может вырасти до 60 лет.

«Соответственно, и пороги возрастных этапов сдвигаются. Другими словами, если раньше женщина чувствовала, что “часики тикают” в 30, то сейчас — в 40 лет»,— рассказывает эксперт.

Психотерапевт добавляет, что Краснодарский край — один из благополучных регионов с теплым климатом и хорошим уровнем медицины, что все чаще привлекает зрелых рожениц.

Меняется модель репродуктивного поведения, соглашается доцент кафедры социологии Кубанского государственного университета Наталья Рощина. По словам эксперта, «зрелое материнство» связано с эмансипацией жизненных стратегий среди женщин, которые ориентированы на профессионально-личностное развитие. В условиях материальной самодостаточности и карьерных достижений женщина занимается планированием беременности и рождения ребенка. Для такой репродуктивной модели замужество не считается обязательным и, как правило, рассматривается как труднодостижимое явление.

«При этом рождение второго и третьего ребенка после 40 лет, наоборот, продиктовано популяризацией традиционных ценностей семьи, основанных на официально зарегистрированном браке. Такая модель репродуктивного поведения стимулируется общественными нормами, государственными гарантиями, направленными на поддержку семьи (особенно многодетной)»,— отмечает Наталья Рощина.

Главный врач клиники мужского и женского здоровья OXY-center, врач – акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук, член РАРЧ Оксана Авагимова добавляет, что немаловажен и материальный фактор: женщины после 40 становятся более стабильными и в финансовом, и в моральном плане. По наблюдениям эксперта, как правило, рождение в этом возрасте планируют пары, вступающие в повторный и последующие браки.

По словам экспертов, уровень развития медицины способствует укреплению тренда, давая возможность обзавестись детьми и после 40, и после 50 лет. Однако природа женского организма остается прежней, рожать рекомендуется в период от 20 до 35 лет.

«В более позднем возрасте значительно снижается овариальный резерв. То есть уменьшается количество клеток на яичниках, из которых возможно наступление беременности, которые дадут нам здорового малыша, и соответственно, увеличиваются генетические поломки в этих клетках, как следствие, процент невынашивания увеличивается в несколько раз: самопроизвольные выкидыши, неразвивающиеся беременности»,— поясняет врач.

Оксана Авагимова добавляет, что после 40 лет увеличивается процент новорожденных с пороками развития и хромосомными аномалиями. Ко всему прочему, с возрастом растет вероятность возникновения сопутствующих заболеваний у женщины. Это и гипертоническая болезнь, и заболевания желудочно-кишечного тракта, и опорно-двигательного аппарата.

Поэтому при всех возможностях, которые открывает современная медицина, по мнению врача, необходимы меры, стимулирующие рождение детей среди молодых людей.

Наталья Рощина считает, что также важно принимать меры, направленные на укрепление института брака и на популяризацию отцовства, предоставляя социальные льготы папам, воспитывающим более одного ребенка в семье.

Маргарита Синкевич