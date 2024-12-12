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Коммерсантъ FM
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Турнирная таблица общего этапа после шести туров

В Н П М О

1. «Ливерпуль» 6 0 0 13:1 18

2. «Барселона» 5 0 1 21:7 15

3. «Арсенал» 4 1 1 11:2 13

4. «Байер» 4 1 1 12:5 13

5. «Астон Вилла» 4 1 1 9:3 13

6. «Интер» 4 1 1 7:1 13

7. «Брест» 4 1 1 10:6 13

8. «Лилль» 4 1 1 10:7 13

9. «Боруссия» 4 0 2 18:9 12

10. «Бавария» 4 0 2 17:8 12

11. «Атлетико» 4 0 2 14:10 12

12. «Милан» 4 0 2 12:9 12

13. «Аталанта» 3 2 1 13:4 11

14. «Ювентус» 3 2 1 9:5 11

15. «Бенфика» 3 1 2 10:7 10

16. «Монако» 3 1 2 12:10 10

17. «Спортинг» 3 1 2 11:9 10

18. «Фейенорд» 3 1 2 14:15 10

19. «Брюгге» 3 1 2 6:8 10

20. «Реал» 3 0 3 12:11 9

21. «Селтик» 2 3 1 10:10 9

22. «Манчестер Сити» 2 2 2 13:9 8

23. ПСВ 2 2 2 10:8 8

24. «Динамо» 2 2 2 10:15 8

25. ПСЖ 2 1 3 6:6 7

26. «Штутгарт» 2 1 3 9:12 7

27. «Шахтер» 1 1 4 5:13 4

28. «Спарта» 1 1 4 7:18 4

29. «Штурм» 1 0 5 4:9 3

30. «Жирона» 1 0 5 4:10 3

31. «Црвена Звезда» 1 0 5 10:19 3

32. «Зальцбург» 1 0 5 3:18 3

33. «Болонья» 0 2 4 1:7 2

34. «Лейпциг» 0 0 6 6:13 0

35. «Слован» 0 0 6 5:21 0

36. «Янг Бойз» 0 0 6 3:22 0

Команды, занявшие по итогам общего этапа места с 1-го по 8-е, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах play-off за выход в 1/8 финала.

  • Газета «Коммерсантъ» №231 от 13.12.2024, стр. 12

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