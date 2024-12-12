Турнирная таблица общего этапа после шести туров
В Н П М О
1. «Ливерпуль» 6 0 0 13:1 18
2. «Барселона» 5 0 1 21:7 15
3. «Арсенал» 4 1 1 11:2 13
4. «Байер» 4 1 1 12:5 13
5. «Астон Вилла» 4 1 1 9:3 13
6. «Интер» 4 1 1 7:1 13
7. «Брест» 4 1 1 10:6 13
8. «Лилль» 4 1 1 10:7 13
9. «Боруссия» 4 0 2 18:9 12
10. «Бавария» 4 0 2 17:8 12
11. «Атлетико» 4 0 2 14:10 12
12. «Милан» 4 0 2 12:9 12
13. «Аталанта» 3 2 1 13:4 11
14. «Ювентус» 3 2 1 9:5 11
15. «Бенфика» 3 1 2 10:7 10
16. «Монако» 3 1 2 12:10 10
17. «Спортинг» 3 1 2 11:9 10
18. «Фейенорд» 3 1 2 14:15 10
19. «Брюгге» 3 1 2 6:8 10
20. «Реал» 3 0 3 12:11 9
21. «Селтик» 2 3 1 10:10 9
22. «Манчестер Сити» 2 2 2 13:9 8
23. ПСВ 2 2 2 10:8 8
24. «Динамо» 2 2 2 10:15 8
25. ПСЖ 2 1 3 6:6 7
26. «Штутгарт» 2 1 3 9:12 7
27. «Шахтер» 1 1 4 5:13 4
28. «Спарта» 1 1 4 7:18 4
29. «Штурм» 1 0 5 4:9 3
30. «Жирона» 1 0 5 4:10 3
31. «Црвена Звезда» 1 0 5 10:19 3
32. «Зальцбург» 1 0 5 3:18 3
33. «Болонья» 0 2 4 1:7 2
34. «Лейпциг» 0 0 6 6:13 0
35. «Слован» 0 0 6 5:21 0
36. «Янг Бойз» 0 0 6 3:22 0
Команды, занявшие по итогам общего этапа места с 1-го по 8-е, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах play-off за выход в 1/8 финала.