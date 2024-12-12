В Адыгее утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 5,1%

Депутаты парламента Адыгеи утвердили во втором чтении бюджет республики на 2025–2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как заявил министр финансов Адыгеи Виктор Орлов, власти ожидают в предстоящем году увеличение общего объема дохода республиканского бюджета до 41,2 млрд руб. Кроме того, прогнозируют рост безвозмездных поступлений до 19 млрд руб.

Расходы бюджета установлены в размере 43,4 млрд руб. Дефицит составит 2,2 млрд руб. (5,1% от расходов).

Согласно данным минфина Адыгеи, в 2026 году доходы запланированы в размере 40,3 млрд руб., расходы — 41,6 млрд руб. На 2027 год поступления в казну достигнут 44,8 млрд руб., а расходная часть составит 41,6 млрд руб. и 45,7 млрд руб. соответственно.

Для сравнения, бюджет региона на 2024 год утвердили с доходами в размере 35,6 млрд руб. и расходами 37,2 млрд руб. Дефицит текущего года запланирован на уровне 1,6 млрд руб., что составляет 4,3% от расходов.

Фил Златов