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Елена Ваенга, Полина Осетинская и спектакль «Остров заблудших душ» с Меньшовой

Какие концерты и спектакли пройдут в Екатеринбурге с 14 по 20 декабря

На концертных площадках Екатеринбурга можно сходить на концерты Елены Ваенга, Олега Газманова, а также пианистки Полины Осетинской, которая исполнит произведения Баха и Чайковского. В музеях можно посетить экскурсию «Кино и рок Алексея Балабанова» и лекцию на новой выставке «В созвездии мастеров». В театрах — стать зрителями спектаклей «Ночной звонок», «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди Аллена с Юлией Меньшовой и Евгением Дятловым. А в кино — посмотреть документальный фильм «Марсель Дюшан. Искусство возможного». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Певица Елена Ваенга

Певица Елена Ваенга

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Певица Елена Ваенга

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Концерты

В киноконцертном театре (ККТ) «Космос» 15 декабря состоятся два концерта Елены Ваенга. Она известна по таким песням, как «Курю», «Шопен», «Желаю», «Аэропорт», «Тайга», «Снег» и многим другим. Кого-то в ее концертах привлекает живая музыка, кого-то — разнообразие стилей: от нежных романсов до самого настоящего рока, кого-то — харизма, талант и самобытность певицы. Стоимость билета — от 4,5 тыс. руб.

Певец Олег Газманов

Певец Олег Газманов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Певец Олег Газманов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В «Екатеринбург-Экспо» 15 декабря состоится юбилейный концерт Олега Газманова «55 лет на сцене!». Его первый хит — «Белый снег» — был написан в 1968 году. Он известен также по песням «Мои мысли — мои скакуны», «Офицеры — ваше сердце под прицелом», «Ты морячка — я моряк», «Танцуй, пока молодой», «А я ясные дни оставляю себе...», «Москва — звонят колокола», «Россия — в этом слове огонь и сила» и другим. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 15 декабря оркестр CAGMO исполнит «Саундтреки Эйнауди при свечах». Людовико Эйнауди — знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки и автор саундтреков к таким популярным фильмам, как «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и многим другим. Симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано дадут возможность погрузиться в атмосферу любимых кинокартин. Стоимость билета — от 2,3 тыс. руб.

Пианистка Полина Осетинская

Пианистка Полина Осетинская

Фото: Пресс-служба Фестиваля "Черешневый лес"

Пианистка Полина Осетинская

Фото: Пресс-служба Фестиваля "Черешневый лес"

В Ельцин-центре 19 декабря выступит известная российская пианистка Полина Осетинская с программой «Искусство транскрипций. Рождественский концерт». В частности, зрители услышат такие произведения Баха, как «Концерт для четырех клавиров с оркестром ля минор», две хоральные прелюдии «Иисусе, моя радость» и «Пробудись, голос нас зовет», произведение «Рождественская оратория» («Симфония» и «Открывающий хор»), а также музыку Чайковского — концертную сюиту из балета «Щелкунчик» («Марш», «Танец феи Драже», «Тарантелла», «Китайский танец» и другие), симфонию № 6 си минор «Патетическая». Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В Уральском государственном театре эстрады с 20 декабря будут идти концертные программы «Новогоднее караоке шоу». Зрителей ждет хит-парад любимых новогодних песен, которые знают многие. В программе собраны избранные, самые узнаваемые, зажигательные и лиричные, танцевальные и мелодичные композиции. Ведущим вечера станет Илья Хомутов. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Музей андеграунда

Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В пространстве Музея андеграунда открылась выставка нижнетагильского художника Арона Зинштейна «Место встречи изменить нельзя». Манеру художника можно определить как экспрессионистическую, но его тяга к фиксированию впечатления от момента вносит в искусство черты импрессионизма. Советское официальное искусство сложно принимало Зинштейна: его работы подвергались критике, а попытки вступить в Союз художников увенчались успехом лишь в 1988 году. При этом с кругом нонконформистов Арон Зинштейн держал определенную дистанцию, а в постсоветское время он быстро получил славу и признание. Выставка продолжит работу до 23 февраля, стоимость полного билета на нее — 400 руб.

Выставка художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера" в ЕМИИ

Выставка художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера" в ЕМИИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставка художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера" в ЕМИИ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) в рамках новой выставки «В созвездии мастера» 14 декабря пройдет лекция «Кузьма Петров-Водкин — гений русского искусства», которую проведет заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Горнунг. Происходя из русской глубинки, Кузьма Петров-Водкин написал произведения, которые словно маркируют эпоху, являясь визуальными образами разных периодов русской истории первой половины XX века. В пространстве экспозиции можно увидеть такие его работы, как «Играющие мальчики», «Портрет мальчика», «Утро. Купальщицы», «Полдень. Лето», «Землетрясение в Крыму», «Весна». Кроме его произведений, на выставке можно ознакомиться с работами ученика Петрова-Водкина Павла Голубятникова. Всего в экспозицию вошли около 100 работ. Стоимость полного билета на лекцию — 400 руб.

От Колледжа имени Ползунова 14 декабря стартует автобусная экскурсия «Кино и рок Алексея Балабанова». Рок-гид Светлана Толмачева проведет участников экскурсии по тем местам Екатеринбурга, которые связаны с судьбой режиссера Алексея Балабанова. Он начинал свой путь в профессии в отделе кинохроники Свердловской киностудии. В учебных фильмах снимал друзей-рокеров и был членом Свердловского рок-клуба, который был создан в 1986 году. Гости экскурсии узнают, как создавался один из ранних фильмов «У меня нет друга», где находился легендарный ресторан «Старая крепость» и для чего на его сцену выходили музыканты «Наутилуса Помпилиуса», а также другие интересные факты. Рок-маршрут завершится в большом павильоне Свердловской киностудии. Стоимость билета на экскурсию — 1,5 тыс. руб.

Актриса, доцент кафедры актерского мастерства ВГИКа Юлия Меньшова

Актриса, доцент кафедры актерского мастерства ВГИКа Юлия Меньшова

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Актриса, доцент кафедры актерского мастерства ВГИКа Юлия Меньшова

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце культуры железнодорожников 16 декабря покажут спектакль «Ночной звонок». В центре сюжета — любящая и крепкая на первый взгляд семья: жена, муж и дочь. Но неожиданно папин начальник становится маминым любовником, и дочь, узнав об этом, решает вызвать папу из командировки. В эту историю вплетается 50-летний трубач, который любит по вечерам звонить по номерам с денежных купюр. Однажды он дозванивается до хозяйки злополучной квартиры, которая приглашает его в гости и закрывает вместе с любовниками. В это время прилетает отец. Так наступает ночь, которая может изменить судьбу каждого героя. Стоимость билета на спектакль — от 1,2 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 17 декабря сыграют спектакль «Остров заблудших душ» по пьесе Вуди Аллена «Central Park West». В постановке «La’Театра» комедия сохранила уникальный юмор и приобрела новые краски, заставляя не только смеяться, но и задумываться о разных гранях человеческих взаимоотношений. По сюжету, муж главной героини изменяет с ее подругой, а муж подруги не догадывается об изменах. Пока две женщины делят одного мужчину, он уходит к третьей. Герои лгут и «выкручиваются» до последнего, а когда это становится бессмысленным, они решают нападать. В спектакле заняты: Юлия Меньшова, Ольга Прокофьева, Евгений Дятлов, Андрей Ильин и Ольга Богомазова. Стоимость билета — от 1,9 тыс. руб.

В Свердловском академическом театре драмы 18 декабря покажут один из новых спектаклей — «Чайка. Французская версия» драматурга Олега Богаева и режиссера-постановщика Алексея Размахова. Действия сюжета происходят в начале XX века в Париже. Сын французской актрисы и владелицы собственного театра мадам Александры Жюльен уходит служить в армию и оставляет на попечение матери молодую жену Коломбу. Она же всегда грезила о театральной сцене. Постановка — рассуждение о том, как театр навсегда меняет человека, попавшего в него, как он возвышает и унижает, дарит спасение и губит. Стоимость билета — от 200 руб.

Актеры Леонид Ярмольник, Алиса Фрейндлих и Мария Миронова

Актеры Леонид Ярмольник, Алиса Фрейндлих и Мария Миронова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Актеры Леонид Ярмольник, Алиса Фрейндлих и Мария Миронова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 20 декабря представят музыкальный спектакль «Адажио для влюбленных» по роману Ирады Берг «Contione-Встреча». В произведении — две линии: современная и историческая. Они обе о любви без границ и без времени, а еще — о сущности искусства, которое рождается и прорастает сквозь это чувство. Вечер пройдет в сопровождении оркестра «Виртуозы Москвы», он исполнит произведения Перселлы, Вивальди, Чайковского, Сати, Гайдна. В спектакле заняты: Мария Миронова и Владимир Вдовиченков. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Ельцин-центр

Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сцене Ельцин-центра 20 декабря покажут моноспектакль «Душекружение» в исполнении Александра Баргмана по рассказам Владимира Набокова «Картофельный эльф» и «Королек». Герой может быть и великосветской дамой, и фальшивомонетчиком, и карликом, и еще несколькими не самыми простыми личностями. Он играет различные характеры, как будто сошедшие со страниц Набокова. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Ельцин-центр

Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 14 декабря покажут киноспектакль Владимира Мирзоева «Вишневый сад» на русском языке в рамках проекта TheatreHD. Режиссер поставил классическую трагикомедию Чехова как реалистичную, но не безжалостную притчу, смешную и грустную одновременно. Одна эпоха уже вынуждена сойти со сцены, но будущее до сих пор туманно. В сюжете, знакомому многим, играют Виктория Исакова, Александр Петров, Андрей Сухов, Вероника Сафонова, Наталья Рева-Рядинская и другие артисты. Стоимость билета — 450 руб.

В Ельцин-центре 16 декабря покажут документальный фильм «Марсель Дюшан. Искусство возможного» режиссера Мэтью Тейлора. Марсель Дюшан — автор направления реди-мейд в искусстве. Он заставил возмущаться публику уже в 1910-х годах, представляя на выставках велосипедное колесо и писсуар с автографом. После переезда художника в Америку его модернистские идеи стали распространяться по миру. Фильм рассказывает о жизни, философии и воздействии на общество Марселя Дюшана. Кинокартину показывают на французском, английском, испанском языках с русскими субтитрами. Стоимость билета — 300 руб.

Подготовила Анастасия Таначева

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