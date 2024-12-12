«Мастер, стоящий в одном ряду с великими достижениями XX века»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 13 декабря открылась выставка произведений Кузьмы Петрова-Водкина и одного из его учеников Павла Голубятникова. На ней представлены работы из собраний Русского музея, Пермской художественной галереи, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и ЕМИИ. Истории художников имеют в определенном смысле схожие черты. Так, произведения Петрова-Водкина не выставлялись на протяжении многих лет после смерти автора — первая после «забвения» экспозиция открылась только в 1966 году. А работы Павла Голубятникова, ленинградского художника, в течение 30 лет хранились в рулоне в кладовой дома его семьи, переехавшей в Нижний Тагил после войны. Выставка в ЕМИИ продолжит работу до 6 апреля 2025 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В глубине экспозиции — картина «Землетрясение в Крыму», свидетелем которого стал Кузьма Петров-Водкин, когда вместе с семьей был в гостях у поэта и критика Максимилиана Волошина в Коктебеле в сентябре 1927 года. Он написал ее не по воспоминаниям, как можно было бы представить, а непосредственно в дни землетрясения, когда сила толчков достигало 6-7 баллов. К слову, в историю полуострова землетрясение 1927 года вошло как одно из наиболее разрушительных.

В центре этой картины изображена босая женщина, прижимающая к груди закутанного в одеяло ребенка, по бокам от нее — такие же объятые страхом люди, один из которых прислонился спиной к стене. В их глазах читается желание поскорее укрыться от непредсказуемости и неизбежности происходящего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На выставке Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) «В созвездии мастера» Помимо 56 работ самого Петрова-Водкина,можно увидеть картины одного из известных его учеников —ленинградского художника Павла Голубятникова. Всего на выставке представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Государственного Русского музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи. Выставка откроется в пятницу, 13 декабря, и продолжит работу до 6 апреля.

Одна из заметных картин экспозиции — произведение Петрова-Водкина «Играющие мальчики», навеянное отчасти «Танцом» Анри Матисса. Но, как отметила завотделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Горнунг, в картине чувствуется миропонимание художника, видящего землю не в прямом горизонтальном привычном представлении, а в планетарном. Помимо этого, на выставке представлены такие ключевые произведения, как «Сон», «Утро. Купальщицы», «Полдень. Лето», «Весна» и другие.

Последняя прижизненная выставка Кузьмы Петрова-Водкина состоялась в 1936 году — за три года до его смерти, — а следующая — только в 1966 году в «несколько откорректированном виде», добавила научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX-XX веков Государственного Русского музея Ольга Мусакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки художников Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова "В созвездии Мастера" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Кузьма Петров-Водкин — мастер, стоящий в одном ряду с великими достижениями XX века. Он был не только великим художником, но и великим педагогом. Другой вопрос, что ни один ученик не выдерживает сравнения с мастером, и лишь некоторые из них смогли сказать свое слово в искусстве. Один из немногих — Павел Голубятников»,— отметила госпожа Мусакова.

В случае с Павлом Голубятниковым интересны не только его работы, но и сама история того, как вся коллекция оказалась в Нижнем Тагиле. Художник вместе с семьей жил в Ленинграде, преподавал в Академии художеств. Там же, в квартире, находились его произведения. В 1942 году Павле Голубятников умер в блокадном Ленинграде, а в его дом попала бомба, уничтожившая многие из его произведений. «Но основной штабель разноформатных картин был пронзен снарядом на одном уровне. Семья сняла произведения с подрамников, свернула в рулон, забрала архив и вывезла на Урал. Сначала они жили в Свердловске, затем перебрались в Нижний Тагил. А картины на протяжении 30 лет после войны стояли в рулоне в кладовой семьи Голубятниковых»,— рассказала директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.

Она добавила, что когда картины Павла Голубятникова попали в музей, их сразу начали реставрировать. На выставку ЕМИИ привезли все произведения художника из собрания Нижнетагильского музея. Среди них можно увидеть картины «Гроза», «Дети», «Самолет над селом», «Натюрморт с бутылкой», «Голова женщины» и другие работы.

Анастасия Таначева