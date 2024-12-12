В Новороссийске учредили новую особо охраняемую природную территорию
В Новороссийске учрежден государственный природный ландшафтный заказник «Хребет Семисам», имеющий статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Новый заказник образован единым участком без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов. Его площадь составляет 3,3 тыс. га.
В связи с расположением памятника природы «Кипарис болотный» в границах более обширного участка заказника «Хребет Семисам» с него снимается статус особо охраняемой природной территории регионального значения.
Основной целью создания новой охраняемой территории является сохранение реликтовых субсредиземноморских экосистем полуострова Абрау. В задачи заказника входят сбережение ландшафтного и видового разнообразия территории, охрана редких и исчезающих объектов фауны и флоры, обеспечение экологического баланса прилегающих районов черноморского побережья, а также создание условий для научно-познавательной и исследовательской деятельности.
Режим особой охраны природной территории предусматривает запрет деятельности, наносящей ущерб природным комплексам и их компонентам. Также на участке действуют ограничения на ведение сельского хозяйства (кроме растениеводства, выпаса скота, пчеловодства и сенокошения), распашку земель, за исключением лесовосстановительных и противопожарных мероприятий.
Всего в 2024 году в Краснодарском крае планируется создание пяти ООПТ регионального значения общей площадью более 6 тыс. га. Четыре новые природные территории будут учреждены в Геленджике, еще одна — в Новороссийске.