В Новороссийске учредили новую особо охраняемую природную территорию

В Новороссийске учрежден государственный природный ландшафтный заказник «Хребет Семисам», имеющий статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Новый заказник образован единым участком без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов. Его площадь составляет 3,3 тыс. га.

В связи с расположением памятника природы «Кипарис болотный» в границах более обширного участка заказника «Хребет Семисам» с него снимается статус особо охраняемой природной территории регионального значения.

Основной целью создания новой охраняемой территории является сохранение реликтовых субсредиземноморских экосистем полуострова Абрау. В задачи заказника входят сбережение ландшафтного и видового разнообразия территории, охрана редких и исчезающих объектов фауны и флоры, обеспечение экологического баланса прилегающих районов черноморского побережья, а также создание условий для научно-познавательной и исследовательской деятельности.

Режим особой охраны природной территории предусматривает запрет деятельности, наносящей ущерб природным комплексам и их компонентам. Также на участке действуют ограничения на ведение сельского хозяйства (кроме растениеводства, выпаса скота, пчеловодства и сенокошения), распашку земель, за исключением лесовосстановительных и противопожарных мероприятий.

Всего в 2024 году в Краснодарском крае планируется создание пяти ООПТ регионального значения общей площадью более 6 тыс. га. Четыре новые природные территории будут учреждены в Геленджике, еще одна — в Новороссийске.

Фил Златов