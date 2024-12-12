В Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу

Спустя два месяца в Октябрьском районе Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации 12 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Карантин был отменен в связи с выполнением мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц и предотвращению распространения возбудителя.

Ограничения действовали на территории хутора Ягодинка и Красный луч, поселок Новощербаков и Заозерье.

Ева Китаева