В Башкирии в ДТП с участием пяти автомобилей погиб водитель

В Кушнаренковском районе около 16:00 на 44 км дороги Р-240 произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

По предварительным данным, 40-летний водитель, управляя КамАЗом, груженым свеклой, двигаясь в Казань, не справился с управлением и опрокинул грузовик. Когда 54-летний водитель битумовоза Volvo, увидев ДТП, экстренно притормозил, в него врезался позади следовавший Hyundai Solaris. После того как 57-летний водитель Man, также ставший свидетелем ДТП, остановился на крайней левой полосе, в него врезался попутный Toyota Land Cruiser под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте происшествия. Двух пассажиров Toyota и Hyundai госпитализировали.

Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Венера Хисамова