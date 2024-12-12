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Е1: на Урале задержали криминального авторитета Бормана и участников его ОПГ

В Екатеринбурге полицейские из отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) задержали шесть членов ОПГ на улице. У них изъяли четыре единицы травматического оружия, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По данным портала Е1.ru, среди задержанных был криминальный авторитет Борман.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

«В рамках профилактического мероприятия сотрудники полиции из подразделения ОБОП УУР ГУ МВД области при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии доставили с территории вышеназванного микрорайона в дежурную часть шесть граждан. Все они местные жители, граждане РФ, часть из которых имеют судимости. Несколько человек взяли на улице, а еще несколько в здании»,--сообщил полковник Горелых.

По предварительным данным, задержанные планировали встретиться с другими участниками уголовно-преступной среды. Встречу намеревался организовать криминальный авторитет Эдуард Гаврилов (известен как Малай).

Напомним, ранее суд в Екатеринбурге вернулся к рассмотрению дела криминального авторитета Андрея Овчинникова о похищении человека. Его будут судить 23 декабря по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и по ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных пробуждений).

Ксения Тарских

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