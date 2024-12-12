Таганрогский НАТЭК выкупил площадку завода СКБ «Красный гидропресс»

Таганрогский производитель продукции для нефтегазовой и химической отраслей промышленности, в том числе реакторов, «НАТЭК-Нефтехиммаш» выкупил бывшую площадку завода СКБ «Красный гидропресс», что увеличит производственные площади предприятия на 25% и позволит достигнуть показателя 18 тыс. кв. м. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на директора завода Александра Береснева.

«Площадка общей площадью чуть менее 4 тыс. кв. м при уже существующих. Там мы либо будем расширять сборочно-сварочное производство, либо закупать новое оборудование и заниматься развитием новых направлений», — рассказал Александр Береснев.

В 2024 году «НАТЭК-Нефтехиммаш» увеличил производство на 7-8%. В 2025 году планируется сохранить объем выпускаемой продукции на том же уровне.

«НАТЭК-Нефтехиммаш» работает в Таганроге с 1992 года. Предприятие является поставщиком продукции и услуг для нефтегазовой и химической отраслей промышленности России. Реализует заказы компаний: Татнефть, Росатом, Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Норильский Никель и других.

Ева Китаева