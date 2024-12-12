Жителя Кубани будут судить за убийство пенсионерки

В станице Марьянской Красноармейского района Кубани произошло убийство пенсионерки. Как сообщает СУ СКР по краю, 62-летний местный житель во время ссоры нанес своей 69-летней соседке несколько ударов ножом в шею и грудь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент случился вечером 11 декабря вблизи дома фигуранта. По данным следователей, убийство произошло из-за бытового конфликта между соседями. Во время ссоры подозреваемый напал на женщину с ножом, после чего ушел к себе домой.

Прохожие, заметив пострадавшую, вызвали полицию и скорую помощь. Пенсионерка скончалась до прибытия медиков.

Подозреваемого задержали. В ходе следственных действий он признал вину и рассказал об обстоятельствах происшествия.

На жителя станицы завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти). Следствие готовит ходатайство о заключении его под стражу.

Фил Златов