В Ярославле будут изучать первый свод законов Руси

В Ярославле создадут историко-патриотический центр «Русская правда». Соответствующее соглашение подписали власти города, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин, региональное отделение «Движения Первых», ЯрГУ, ЯГПУ и Ассоциация юристов России. О подписанном документе сообщил мэр Артем Молчанов.

Русская правда является первым сводом законов Руси, содержит нормы уголовного, процессуального, наследственного, торгового права. Создана она была при Ярославе Мудром. По словам господина Молчанова, создаваемый центр станет местом притяжения для изучения исторически важного документа. Детский омбудсмен Михаил Крупин подчеркнул символичность того, что старт реализации проекта дали в День Конституции, который отмечается 12 декабря.

«Сегодня мы дошли до правового формата реализации данного проекта. Реализация "Русской правды" еще раз даст подчеркнуть всему миру, что Российская Федерация – правовое государство. В России – верховенство закона. И это случилось не вчера, не сегодня, а тысячи лет назад, когда первый свод законов на Руси был сводом законом "Русская Правда"»,— прокомментировал господин Крупин.

Алла Чижова