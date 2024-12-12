Кубанские бизнесмены повысили квалификацию по экспортным стандартам

В Краснодарском крае завершилось обучение сотрудников восьми предприятий малого и среднего бизнеса по программе «Экспортный стандарт для МСП» (Мини-МВА). Подготовка специалистов проходила в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Директор Центра поддержки экспорта Роман Воротников уточнил, что программа рассчитана на компании, обладающие опытом экспортных поставок. Проект организовали для работников компаний, желающих расширить знания в данном направлении, а также приобрести новые компетенции.

На финальном этапе участники представили бизнес-планы по масштабированию экспортной деятельности. Обучающий курс предназначен для пересмотра маркетинговой стратегии и оптимизации работы на освоенных рынках.

По итогам программы все слушатели получили сертификаты о прохождении обучения.

Фил Златов