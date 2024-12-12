Более 6,5 тысяч жителей Кубани отправятся служить в армию

В Краснодарском крае проходит осенняя призывная кампания. На военную службу отправятся более 6,5 тыс. жителей региона, сообщает в своем Telegram-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отметил краевой военный комиссар Алексей Чугункин, в медцентр призывного пункта была внедрена электронная очередь. По его словам, нововведение позволило оптимизировать работу военно-врачебной комиссии при сохранении объективности оценки годности призывников.

По результатам отбора 25 кубанских призывников будут проходить службу в Президентском полку. Им предстоит участвовать в международных мероприятиях, встречах глав государств, парадах Победы и нести вахту памяти у Вечного огня в Кремле.

Фил Златов