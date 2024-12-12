В Краснодаре открыли памятник режиссеру Леонарду Гатову

В Краснодаре открыли памятник знаменитому российскому режиссеру Леонарду Гатову в одноименном сквере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Благоустройство территории завершили по нацпроекту. Детскую игровую площадку в сквере оборудовали качелями, горками и доской для рисования мелом.

Кроме того, специалисты установили лавочки и урны, а также провели освещение. Высажены деревья, кустарники и многолетние растения. Для обеспечения безопасности подключили 23 камеры видеонаблюдения.

Цветы к подножию памятника Леонарду Гатову возложили глава Краснодара Евгений Наумов, председатель городской думы Вера Галушко и министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Фил Златов