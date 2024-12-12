Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре открыли памятник режиссеру Леонарду Гатову

В Краснодаре открыли памятник знаменитому российскому режиссеру Леонарду Гатову в одноименном сквере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Благоустройство территории завершили по нацпроекту. Детскую игровую площадку в сквере оборудовали качелями, горками и доской для рисования мелом.

Кроме того, специалисты установили лавочки и урны, а также провели освещение. Высажены деревья, кустарники и многолетние растения. Для обеспечения безопасности подключили 23 камеры видеонаблюдения.

Цветы к подножию памятника Леонарду Гатову возложили глава Краснодара Евгений Наумов, председатель городской думы Вера Галушко и министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Фил Златов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...