Rostic’s прокомментировал инцидент с просроченными полуфабрикатами в Ижевске

Недавно в ресторане быстрого питания Rostic’s в Ижевске обнаружили просроченные полуфабрикаты и зафиксировали ряд нарушений правил хранения продуктов. В ответ на случившееся пресс-служба компании сделала официальное заявление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Утверждается, что причиной инцидента стала ошибка сотрудника, в результате которой информация о поступлении партии куриной продукции была внесена в систему контроля позже фактической приемки. «Мы уже приняли все меры, чтобы такие ошибки больше не повторялись»,— добавили в пресс-службе.

В Rostic’s подчеркнули, что все поставки куриной продукции в ресторан и ее реализация осуществлялись в рамках установленного производителем срока годности. «Измерение температуры в холодильных камерах в ресторане происходит регулярно с помощью комбинированных измерителей, что соответствует законодательству», — уточнил представитель компании.