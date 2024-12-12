В связи с проведением спектакля в МВЦ «Казань Экспо» 14 декабря между Казанью и аэропортом будут курсировать дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Между Казанью и аэропортом запустят дополнительные поезда 14 декабря

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Между Казанью и аэропортом запустят дополнительные поезда 14 декабря

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Поезд №7602 отправится со станции Казань в 18:04 и прибудет в аэропорт в 18:24. Обратный рейс №7603 выедет из аэропорта в 22:15 и прибудет в Казань в 22:35. Оба состава проследуют без промежуточных остановок.

22 ноября из Казани в сторону аэропорта также запускали дополнительные пригородные электропоезда, организованные в связи с проведением концерта.

Анар Зейналов