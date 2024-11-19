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Из Казани в аэропорт 22 ноября запустят дополнительные электрички

22 ноября из Казани в сторону аэропорта запустят дополнительные пригородные электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Дополнительные электрички отправят на маршрут в связи с проведением концерта в МВЦ «Казань Экспо».

Электричка № 7602 отправится со станции «Казань» в 18:04. По расписанию она приедет на станцию «Аэропорт» в 18:24. Чтобы добраться из аэропорта в Казань, пассажиры могут уехать на поезде № 7603 в 21:42. Электричка прибудет в город в 22:08. Электропоезда будут следовать без промежуточных остановок.

Диана Соловьёва

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