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В Краснодаре завершили реставрацию здания Кубанского стекольного завода

В Краснодаре завершили реставрацию здания бывшего Кубанского стекольного завода на ул. Ставропольской. Объект имеет статус регионального культурного наследия, сообщает краевая администрация.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты восстановили кирпичную кладку, декоративные элементы фасадов, центральный вход, оконные и дверные проемы памятника архитектуры. В ходе работ укрепили кровлю, обновили гидроизоляцию и заменили систему водоотведения.

«В случаях уклонения от проведения ремонтно-реставрационных работ, кроме наложения административных штрафов, собственников в судебном порядке обязуют надлежащим образом содержать объекты или изымают такие здания»,— отметил заместитель губернатора Кубани Роман Лузинов.

Строение возвели с элементами псевдорусского стиля. Внутри здания ранее располагался стекольный завод. После национализации в объекте разместились администрация, клуб и столовая стеклотарного предприятия.

Фил Златов

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