Житель Удмуртии украл 200 тысяч рублей с банковских счетов своих знакомых

В Удмуртии задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении денежных средств с банковских счетов граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в конце октября текущего года задержанный создал фейковый профиль в социальной сети, выдавая себя за девушку. С помощью этого профиля он начал переписку со своими школьными знакомыми.

В процессе общения обвиняемый под различными предлогами просил у потерпевших доступ к их онлайн-банкам, после чего переводил деньги на свой счет. В результате его действий трое жителей Удмуртии лишились почти 200 тыс. руб.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.