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В Ростове после 23:00 курсируют только два автобуса

После 23:00 в миллионном Ростове на маршрутах городского транспорта курсирует только два автобуса. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Речь идет об автобусах на маршрутах № 71 «Центральный рынок — Левенцовский» и № 4 «Центральный рынок — ГПЗ-10». Городской общественный транспорт в других направлениях после 23:00 уже не работает.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о выходе второго автобуса на маршрут № 39. Время ожидания транспорта для жильцов нового ЖК «Левобережный» сократилось со 110 минут до получаса.

Ева Китаева

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