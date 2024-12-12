В Туапсе осудят полицейского после ДТП с пострадавшим подростком

В Туапсе завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего сотрудника полиции, обвиняемого в нарушении ПДД. В аварии 15-летняя девочка получила тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следственный отдел СК России по Туапсе завершил расследование инцидента, произошедшего 24 марта 2024 года. По данным следствия, сотрудник районного отдела МВД, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по улице Богдана Хмельницкого. Игнорируя необходимость снизить скорость, фигурант дела наехал на несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы. Обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств, и дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

«Ъ-Сочи» писал, что неизвестный водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылся с места ДТП в Сочи. Полицейские проводят проверку.

Мария Удовик