В Челябинске бывшего росгвардейца признали виновным в смертельном ДТП

Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным экс-сотрудника регионального управления Росгвардии в аварии, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили права управлять автомобилем на два года и девять месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Авария произошла 6 июня 2024 года в 4:25 утра на Свердловском тракте. Экс-сотрудник Росгвардии в состоянии опьянения на скорости 122 км/ч сбил несовершеннолетнюю, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась от полученных травм.

В пользу родственников погибшей с подсудимого также взыскан 1 млн руб. в счет морального вреда и расходов на погребение. Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).