В России обсуждают введение предельных тарифов для отелей в период проведения крупных международных мероприятий. Власти предлагают при расчете цены учитывать среднюю стоимость услуг в регионе, площадь номера, а также установленный правительством специальный коэффициент. Организаторы жалуются, что цены на отели во время крупных форумов могут увеличиваться в пять-семь раз. Это якобы негативно сказывается на имидже таких мероприятий. Руководитель Академии ассоциации отельеров АМОС, бизнес-тренер, коуч Марина Ятченко считает, что такие ограничения повлияют на конкурентоспособность отелей на рынке и доходность объектов размещения.

Марина Ятченко

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«Введение предельных тарифов во время крупных международных мероприятий может повысить доступность размещения и привлечь более широкий круг гостей, укрепляя репутацию отеля как социально ответственного предприятия. Однако нам следует тщательно анализировать возможное снижение доходов и оценить, как такие ограничения повлияют на конкурентоспособность отелей на рынке и доходность объектов размещения. Важно также учитывать реакцию клиентов и их удовлетворенность, чтобы сбалансировать доступность с качеством предоставляемых услуг. Ограничивающий подход может быть использован при гарантированном блоке номеров для представителей мероприятий. Кроме того, следует учитывать и сезон проведения мероприятий, в низкий сезон многие отели будут рады гарантированной загрузке. При этом важно помнить о доходности каждого номера в каждый день года.

Все будет зависеть от сезона, когда проводится мероприятие. Если они будут проводиться в сезон, когда загрузка номерного фонда ниже средней,— доходы возрастут. Мера, несомненно, поможет сделать международные события более доступными для туристов, участников и организаторов. Вопрос: справится ли инфраструктура объектов и курорта в целом? Нужен комплексный подход для принятия таких решений, учитывающий множество факторов, в том числе и транспортную доступность.

Как правило, организаторы заранее выкупают необходимый объем номеров в период проведения таких масштабных мероприятий, скидки предоставляются на усмотрение отельеров. При этом важно соблюсти глубину продаж, так как возможно ограничение по требуемому количеству номеров в объектах размещения. Продажи идут минимум на шесть месяцев вперед, особенно на высокий сезон.

Мероприятия не идут ежедневно, так что у отельеров есть возможность принимать гостей и по рыночной стоимости. Не вижу риска сокращения номерного фонда или новых гостиниц, если меру примут.

Принимать гостей мероприятий в низкий сезон и межсезонье — отличное решение как для отельеров, так и для организаторов мероприятий».