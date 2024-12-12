В Азнакаево закрыли ночной клуб из-за нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Азнакаево добилась временного закрытия ночного клуба Nx-lab на улице Ленина из-за многочисленных нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По результатам проверки надзорное ведомство направило в Азнакаевский городской суд иск о приостановлении деятельности заведения, расположенного в цокольном этаже торгово-развлекательного центра. До рассмотрения дела в суде помещение клуба уже опечатано.

Владелец заведения сможет возобновить работу только после устранения всех выявленных нарушений.

Ранее в Азнакаево из-за аналогичных нарушений пожарной безопасности закрыли клуб-кальянную.

Анар Зейналов