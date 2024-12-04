В Азнакаево закрыли клуб-кальянную из-за нарушений пожарной безопасности

В Азнакаево на неопределенный срок закрыли ночной клуб-кальянную из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

Ночной клуб открылся в Азнакаево недавно на ул. Ленина. По данным ведомства, в заведении обнаружили серьезные нарушения требований пожарной безопасности. По иску прокуратуры Азнакаевский горсуд постановил закрыть ночной клуб на неопределенный срок до устранения всех нарушений.

Судебные приставы предупредили хозяйку об ответственности в случае продолжения деятельности и опечатали двери.

Диана Соловьёва